GKV Özel Liselerinden YKS 2019 başarısı

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinden 2018-2019 eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrencilerden 25'i Tıp Fakültelerine, 16'sı Diş Hekimliği, Eczacılık, FTR bölüm ve fakültelerine, 37'si Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerine, 10'u Hukuk Fakülteleri, 8'i Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakülteleri, 6'sı İktisat ve İşletme Fakülteleri, 7 öğrenci çeşitli üniversitelerin farklı fakültelerine girme hakkı kazanırken 6 öğrenci de yurt dışında dünyanın en prestijli üniversitelerinde yükseköğrenim hakkı kazandı.

YKS şampiyonu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinin LGS başarılarından sonra YKS'de elde ettikleri başarılar eğitim-öğretimde 55 yılını tamamlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının başarılarına yeni başarılar ekledi. Sonuçlarla ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdür Vekili İsmet Tiryaki, “Kuruluşunun 55. yılını 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ile tamamlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları olarak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda bu yıl da üstün bir başarı elde etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yoğun akademik çalışmaları sonucunda öğrencilerimiz Türkiye'nin ve dünyanın prestijli üniversitelerine yerleşerek başarımızı taçlandırmışlardır. Emek ve çabalarından ötürü tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder özverilerinden dolayı velilerimize teşekkür ederim” dedi.