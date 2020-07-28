GKV Özel Liseleri'nden YKS'de bireysel ve kitlesel başarı

Gaziantep Kolej Vakfı Okulları LGS'de elde ettiği başarıların ardından YKS 2020 sonuçlarıyla adeta bölge rekoru kırdı. Bireysel derece ve başarıların yanı sıra kitlesel başarılarıyla da dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları eğitim alanında ki 56 yıllık varlığını LGS başarılarının ardından YKS başarılarıyla da taçlandırdı.

ÖSYM tarafından Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020'in açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinde bu yıl da birçok Türkiye, bölge ve il derecelerinin yanı sıra kitlesel başarılar da dikkat çekti. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri, YKS 2020 sonuçlarına göre Türkiye genelinde İlk 1.000 de 5 Öğrenci, ilk 250 de 2 derece, ilk 500 de 6 derece, ilk 1000 de 17 derece, ilk 5000 de 61 derece, ilk 10.000 de 96 derece, ilk 15.000 de 118 derece ve ilk 20.000 de 155 derece elde etti.

"Başarılar asla tesadüf olamaz"

GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki yaptığı açıklamada, “Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan pandemi sürecinde kurumlarımız bütün kademelerde ki öğrencilerine uzaktan eğitim sürecini uygulamış, sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin daha iyi koşullarda hazırlanabilmesi için olağan üstü bir gayret içerisinde olmuştur. Gerek LGS gerekse YKS öncesi okullarımızda her seviyeden öğrencinin maksimum başarıya ulaşacağı bir hazırlık sistemi bulunmaktadır. GKV Özel Liseleri öğrencileri için uygulamakta olduğumuz sınava hazırlık sistemiyle elde ettiğimiz başarılar tesadüf değildir. Uzun ve zorlu bir maratonun ardından elde ettiğimiz bireysel ve kitlesel başarılardan dolayı öğrencilerimizi, velilerimizi, öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi kutlar, öğrencilerimize üniversite yaşamlarında başarılar dilerim” dedi.

"Sıra üniversite tercihlerinde"

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Engin Biba sonuçları değerlendirerek öğrencilerin bundan sonraki süreçte en doğru tercihi yaparak Türkiye'nin en prestijli üniversitelerine yerleşeceklerine inandığını belirtti. GKV Özel Liseleri Müdürü Biba zorlu bir sınav maratonunun ardından bireysel ve kitlesel alandaki başarıları takdir ettiklerini ifade ederek “Bundan sonra öğrencilerimiz rehber öğretmenlerimizin gözetiminde aldıkları puan türlerine göre üniversite tercihi yapacaklardır. Yapılacak tercihlerin öğrenci için en doğru tercih olması yönünde kurumlarımız bünyesinde görev alan rehber öğretmenlerimiz gerekli desteği verecektir. Başarılarından dolayı öğrencilerimizi kutluyor, okul öncesi eğitimden itibaren GKV ailesinin en önemli parçası haline gelen değerli velilerimize, başarıda büyük emekleri bulunan öğretmenlerimize ve ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.