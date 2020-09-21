GKV Özel Okulları 57'nci yıla merhaba dedi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları kuruluşunun 57'nci yılında 2020-2021 eğitim öğretim yılına merhaba dedi. GKV Özel Okullarında Anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için okul bahçesinde düzenlenen törenin yanı sıra online eğitim gören öğrenciler içinde online açılış töreni düzenlendi.

GKV Özel Anaokulu ve GKV Özel İlkokulu 1'inci sınıf öğrencilerimizin katılımlarıyla Covid-19 önlemleri dikkate alınarak düzenlenen açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış törenine GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, GKV Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan, GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt ve GKV Özel Okulları Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman katıldı.

Öğrenciler okul kapısında karşılanarak COVİD-19 tedbirleri kapsamında okul girişine kurulan dezenfektan kabininden geçirilerek ateşleri ölçülerek maske verildi. Okul bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sıralanan öğrencilerin ilk gün coşkulu dikkat çekti.

İlkokul tören alanında düzenlenen açılış töreninde GKV Özel İlkokul Müdürü Talya Serenada Onan yaptığı açılış konuşmasında insan sağlığının öncelikli olduğuna dikkat çekerek, “Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları çatısı altındaki tüm çalışanlarımızla tüm öğrencilerimizin sağlığını korumak birinci önceliğimizdir. Dünya genelinde yaşanan COVİD-19 salgınının bir an önce son bulması ve bütün öğrencilerimizle yüz yüze eğitimi hep bir arada gerçekleştirmeyi hepimiz istiyoruz. Kurallara uyarak, mücadelede herkesin üzerine düşenleri yapması eğitimde istenenlerin gerçekleştirilmesi için en önemli öncelik olmalı. Vatandaşlarımızın ülke genelinde uyarıları dikkate alması ve kuralları uygulamasını diliyoruz. 2020-2021 eğitim-öğretim yılının sağlık, mutluluk, huzur ve yeni başarılara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Online eğitim gören öğrencilere online açılış töreni

GKV Özel Ortaokulu ve GKV Özel Liselerinde online olarak eğitim gören öğrencilerimiz için de ayrı bir tören düzenlendi. Evlerinden canlı bağlantıyla törene katılan öğrencilerimize yönelik GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet ve GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba yaptıkları konuşmalarla 2020-2021 eğitim-öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlerimiz için sağlık ve başarı diledi.