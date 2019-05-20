GKV Özel Okulları Geleneksel Bilim Ve Sanat Şenliğine büyük ilgi

2018-2019 eğitim öğretim yılının sonlarına geldiğimiz şu günlerde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri de kazanımlarını yansıtan bir birinden farklı etkinliklerle boy gösteriyor. Akademik başarılarını sosyal, kültürel ve sanatsal başarılarla taçlandıran öğrenciler bu kez de hünerlerini geleneksel bilim ve sanat şenliğinde gösterdi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Fen Bilgisi ve Görsel Sanatlar Zümresi tarafından hazırlanan Bilim ve Sanat Şenliği oldukça renkli anlara sahne oldu. Şenlik açılışına GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Akademik Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, GKV Özel İlkokul ve Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, idareci ve öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler ve davetliler gerçekleştirdi.

Robotik kodlama standından DNA izolasyon deneyine, ip ile buz kaldırma deneyinden, renk değiştiren sıvı deneyine, magnetizma deneyinden eğlenceli bilim atölyelerine, kinetik kum yapımından denge oyunlarının yanı sıra seramik ve yüz boyama atölyesi de büyük ilgi gördü. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının kardeş okulları arasında yer alan Yalangoz Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin de katıldığı etkinliklerde öğrencilerin dans gösterileri ve GKV Rock Grubu konseri dikkat çekti. Gün boyu süren Bilim ve Sanat Şenliği'nde öğrenciler bilimsel çalışmalarını sergilerken sanatsal alandaki hünerlerini de ortaya koymayı ihmal etmedi. Etkinliklerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği açıklandı.