GKV Özel Okulları IB Uluslararası Bakalorya programlarına geçti

1963 yılından bu yana eğitim alanında gerçekleştirdiği ilklerle Anadolu'nun eğitim çınarı haline gelen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bütün kademelerinde IB eğitimine geçiyor. Eğitim alanında önemli bir dönüşüme imza atacaklarını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki “IB-DP programından mezun olan öğrenci MEB diplomasının yanı sıra IB Diplomasını da almaya hak kazanmaktadır” dedi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları ilk olarak bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Alevli Kolej'inde 2014 yılından bu güne kadar başarıyla yürüttüğü ve bölgenin ilk ve tek IBDP (International Baccalaureate Diploma Programme /Diploma Programı)'ına ek olarak 2022 - 2023 eğitim-öğretim yılında bünyesinde MYP (Middle Years Programme/Orta Yıllar Programı) ve PYP (Primary Years Programme/İlk Yıllar Programı) dahil ederek bütün kademelerinde IB programlarını uygulamaya hazırlanıyor.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının bütün kademelerinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında başlanacak olan IB Uluslararası Bakalorya programlarıyla ilgili gelişmeleri ve eğitimleri yakından takip eden Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Fesli bu sürecin yeni eğitim öğretim yılında eğitim ve öğretime önemli kazanımlar sağlayacağına inandıklarını ifade ederek “İddialı ve dünya çapında seçkin bir akademik program olan IB Diploma Programı, öğrencileri yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere hazırlamanın ve üniversite kabullerinde öne çıkarmanın yanı sıra, benzersiz müfredatıyla, tüm dünyada akademik dürüstlük ilkesiyle çok yönlü, araştırmayı seven, meraklı, sorumluluk sahibi, her şeyden önemlisi, okuryazar insanlar yetiştirilmesini sağlar. 2022-2023 eğitim öğretim yılında kurumlarımız bünyesindeki bütün kademelerde IB programlarına geçiyoruz” dedi.

“IB-DP programından mezun olan öğrenci MEB diplomasının yanı sıra IB Diplomasını da almaya hak kazanmaktadır”

2022-2023 eğitim öğretim yılında uygulanacak olan programla ilgili çalışmaların büyük bir hızla sürdüğünü ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki “Kurumlarımız bünyesinde ilk olarak 2014 yılında kurulan Cemil Alevli Koleji bünyesinde IB eğitimine başladık. Geçen süre içerisinde bu programın öğrencilerimizin tamamı üzerindeki olumlu etkilerini, aldıkları yüksek kaliteli eğitimin yaşamlarına yansımalarını yaşayarak gördük. 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibarıyla okul öncesi eğitim kademelerimiz, ilkokul ve ortaokul ile bünyemizde faaliyet gösteren liselerimizde de IB programcılarını devreye alıyor ve bütünlük içerisinde bir IB süreç okulu olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

GKV Özel Okulları bütün kademelerinde IB'ye dönüştürülüyor

IB eğitimi alan öğrenci, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, bilgiyi ciddi bir şekilde kullanabilen, bilgi çağı kimliğine uygun, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, kendini tanımaktan ve açıklamaktan korkmayan bireyler olarak yetiştirildiğine dikkat çeken Genel Müdür Tiryaki yaptığı değerlendirmede “ Gaziantep Özel Ortaokulunda IB MYP (Orta Yıllar Programı) ve Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu ve İlkokulunda IB PYP (İlk Yıllar Programı) ile ilgilenen okul olarak IB Süreç Okulu (Continuum School) olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu programlar sayesinde; işbirliği içinde çalışan, dünya vatandaşı olduğunu kabullenen, öz güven ve öz yeterliliği gelişmiş, vizyon sahibi, araştıran, sorgulayan, açık fikirli ve ilkeli, iletişim kurabilen, risk alan ve duyarlı bireyler yetiştiriyoruz” diye ekledi.

GKV'de eğitimci ve idarecilere Uluslararası Bakalorya eğitimi

2022-2023 eğitim öğretim yılında okulumuzu daha da güçlendirecek olan Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Programı (IB MYP) ve Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP) programlarıyla ilgili eğitimlerin de başladığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki “2022-2023 eğitim öğretim yılında okulumuzu daha da güçlendirecek olan Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Programı (IB MYP) ve Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP) eğitimleri başladı. İki oturum şeklinde gerçekleştirilen eğitimin birinci aşamasına Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu ve İlkokul idarecileri, İngilizce Öğretmenleri ve rehber öğretmeni, ikinci aşamasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu idarecileri, zümre başkanları ve İngilizce öğretmenleri katıldı. Dr. Servet Altan tarafından verilen eğitimde Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP) ve Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Programı'nın (IB MYP) içeriği, hedefleri ve işleyiş biçimi anlatıldı” diye konuştu.