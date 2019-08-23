GKV Özel Okulları, Özkan'ı ağırladı

Dr. Habib Özkan, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen söyleşide öğretmenlerle buluştu. Sınıf yönetiminin masaya yatırıldığı söyleşide, 2019-2020 eğitim öğretim yılına yönelik gerçekleştirilecek olan yeni uygulamalarda tartışıldı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, Dr. Habib Özkan'ı ağırladı. Özkan düzenlenen etkinlik çerçevesinde Sınıf Yönetimi konulu söyleşisiyle öğretmen ve idarecilere konuyla ilgili bilgiler verdi. Söyleşiye GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, birim müdürleri, bölüm başkanları, idareci ve öğretmenler katıldı.

Özkan yaptığı söyleşisinde sınıf yönetiminde uygulaması gereken kuralların yanı sıra verimli ders anlatımında uygulanacak metotlarla ilgili de detaylı bilgiler verdi. Söyleşinin sonunda Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'la da uzun uzun sohbet eden Prof. Dr. Habib Özkan, Gaziantep Kolej Vakfı'nın eğitimde önemli bir marka olduğunu ifade ederek, Ersoy'a eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.