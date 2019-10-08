GKV özel okullarında kadın cinayetleri masaya yatırıldı

İspanyol ve çağdaş dünya edebiyatının önde gelen temsilcisi Federico Garcia Lorca'nın “Kanlı Düğün” adlı eseri Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli Koleji (IB) öğrencileri tarafından canlandırılırken Avukat Mustafa Çitçi tarafından “Ülkemizde Cinayet ve Kadın Cinayetleri” konulu interaktif sunumla Türkiye'de ki kadın cinayetleri ve alınan önlemler anlatıldı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Cemil Alevli Koleji (IB) 10. ve 11. sınıf öğrencileri tarafından Avukat Mustafa Çitçi ve Avukat Mehmet Bozhöyük rehberliğinde İspanyol yazar Federico Garcia Lorca'nın “Kanlı Düğün” adlı eseri mahkeme tekniği eşliğinde canlandırıldı. Etkinliğe GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir ve GKV Cemil Alevli Koleji (IB) Koordinatörü Özlem Kara da katıldı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında gerçekleştirilen etkinlik Avukat Mustafa Çitçi tarafından “Ülkemizde Cinayet ve Kadın Cinayetleri” konulu interaktif sunum ile başladı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Cemil Alevli Koleji (IB) öğrencileri cinayetler hakkında hukuki bilgiler de edindikten sonra Kanlı Düğün adlı eseri mahkeme tekniği ile canlandırdı. GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir etkinlik sonrası yaptığı değerlendirmede öğrencileri kutlayarak bu etkinlik sayesinde öğrencilerin olaylar karşısında yeni bakış açısı kazanarak anlama, yorumlama ve empati kurma gibi yeteneklerini geliştirildiğini ifade etti. Kadına ve çocuğa karşı şiddetin önüne geçilmesinde eğitimin önemli rol oynayacağını da ifade eden Özdemir öğrencilerin bu konulara karşı duyarlılığını arttırmak için çeşitli sosyal sorumluluk projelerinin yürütüleceğini de sözlerine ekledi.