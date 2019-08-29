GKV Özel Ortaokulu LGS hazırlık kurslarını sürdürüyor

sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS hazırlık kursları büyük ilgi görüyor.

LGS'ye öğrencileri en iyi koşullarda hazırlamak için çalıştıklarını ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Müdürü Dağlı, 2019-2020 eğitim öğretim yılında da önemli Türkiye derecelerine imza atmak istediklerini ifade etti.

2019-2020 eğitim öğretim yılında sekizinci sınıfa devam edecek öğrencilere yönelik düzenlenen LGS hazırlık kursuna ilginin büyük olduğunu ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, “Mayıs ayında ilk etabına başlamış olduğumuz LGS ön hazırlık kursumuzun üçüncü etabıyla devam ediyoruz. LGS 2020'nin tüm konu ve kazanımlarını eksiksiz olarak kavratmak amacıyla düzenlediğimiz kursumuzda 10 kişi olarak seviye gruplarımızla titiz bir eğitim sürdürmekteyiz. Alanının uzman öğretim kadrosu ile uyguladığımız programımızla öğrencilerimizi ulaşabilecekleri en yüksek seviyeye taşıyacağımızdan eminiz. Öğrencilerimizin kursa ilgisi bir hayli yüksek. İnanıyoruz ki 2018-2019 eğitim öğretim yılında olduğu gibi 2019-2020 eğitim öğretim yılında da önemli Türkiye derecelerine imza atacağız” diye konuştu.