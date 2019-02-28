GKV Rock Grubu Fizy Müzik Yarışmasına hazırlanıyor

Türkiye'nin bir çok ilinden yaklaşık 500 grubun yarışacağı 22. Fizy Liselerarası Müzik Yarışması'nın elemelerine katılacak olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rock Grubu hazırlıklarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Müzik alanında birçok ulusal yarışmada önemli derecelere imza atan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları müzik grupları elde ettikleri derecelerle Gaziantep'e birçok ödül kazandırdı. Türkiye genelinde yaklaşık 500 okulun rock grubunun yarışacağı 22. Fizy Liselerarası Müzik Yarışması'nın elemelerine katılacak olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rock Grubu da hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda aynı yarışmada 2 farklı kategoride Türkiye Birinciliği elde eden GKV Özel Okulları öğrencileri bu yıl da yarışmaya iddialı hazırlanıyor. 29-30 Mart tarihlerinde Ankara MEB Şura Salonu'nda düzenlenecek elemeler için büyük bir heyecanla hazırlanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rock Grubu'nun başarıyla döneceğini ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, “Müzik alanında gerçekleştirilen birçok ulusal yarışmada Gaziantep'i başarıyla temsil eden gruplarımız kentimize önemli ödüllerde kazandırmıştı. Bu yıl 22. Fizy Liselerarası Müzik Yarışmasına katılacak olan Rock Grubumuz yarışma öncesi çok ciddi bir hazırlık süreci geçiriyor. Geçtiğimiz yıllarda aynı yarışmada iki farklı kategoride Türkiye birinciliği kazanan öğrencilerimizin bu yıl da başarılı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.