GKV U14 Basketbol Takımı Gaziantep şampiyonu

Gaziantep'te 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Basketbol İl Temsilciliği tarafından U14 kategorisinde düzenlenen turnuvada GKV Özel Okulları U14 Basketbol Erkek Takımı Gaziantep Şampiyonu oldu. Basketbolda potaların efendisi olan GKV Özel Okulları basket bol takımı bu yıl üç ayrı şampiyonluk kazanarak kendi rekorunu yeniledi.

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Kulüpler Arası U14 Erkekler Basketbol İl Şampiyonasına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Spor Kulübü takımı Gaziantep şampiyonu oldu. Okul sporlarında başarılarıyla adını sık sık duyuran Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının elde ettiği başarılar dikkat çekerken son turnuvayla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan “Şampiyon takımımızı ve teknik adamlarımızı kutluyorum. 10 spor kulübünün katıldığı ligde takımımız bu sezon aldıkları birincilik kupasına bir yenisini daha eklediler. Takımımız 2018-2019 sezonunda Cumhuriyet Kupası İl Şampiyonluğu, Okullar Arası Yıldız Erkekler İl Şampiyonluğu ve son olarak Kulüpler Arası U14 Erkekler Basketbol İl Şampiyonluğuna sahip oldu. Takımımız 19 Şubat - 23 Şubat 2019 tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak bölge şampiyonasına katılarak ilimizi ve okulumuz spor kulübünü temsil edecektir. Ayrıca okullar arası düzenlen “Yıldız Erkekler” kategorisinde şampiyon olan takımımız 27 Şubat -2 Mart 2019 tarihleri arasında Kilis ilinde yapılacak olan Okullar Arası Bölge Şampiyonası hazırlıklarına devam etmektedir. Bu kategoride takımız 3 şampiyonluk alarak çok büyük bir başarıya imza atmıştır. İnanıyoruz ki bölge şampiyonluk kupalarını da Gaziantep'e getireceğiz. Öğrencilerimizi ve Basketbol Antrenörleri Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler'i kutlar başarılar dileriz” diye konuştu.

Şampiyon takımın 19 Şubat-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak bölge şampiyonasına katılarak Gaziantep'i temsil edeceği ve ekibin çalışmalarının büyük bir hızla sürdüğü de açıklandı.