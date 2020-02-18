İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

GKV Yapay Zeka Ve Robotik Kulübü etkinlikleri

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Yapay Zeka Ve Robotik Kulübü öğrencileri, İstanbul’daki özel bir kolejde düzenlenen disiplinler arası çalışma atölyelerine katılarak ortak projeler gerçekleştirdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Yapay Zeka Ve Robotik Kulübü öğrencileri, İstanbul'daki özel bir kolejde düzenlenen disiplinler arası çalışma atölyelerine katılarak ortak projeler gerçekleştirdi.


GKV Özel Okulları Yapay Zeka ve Robotik Kulübü temsilcileri, İstanbul Florya'da gerçekleştirilen düzenlenen disiplinler arası çalışma atölyelerine katıldı. Atölyeler kapsamında iki okulun kulüp temsilcileri karşılıklı örnek projeler üzerine paylaşımlarda bulundu.


Etkinliklerin başarılı geçtiği ifade edilirken, iki kurum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve kurumlar arası ortak proje üretiminin arttırılması yönünde çalışmalar gerçekleştirileceği de vurgulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.