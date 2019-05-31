GKV yazarlar sokağının küçük yazarları

sınıf öğrencileri dört aylık çalışmanın sonucunda “Yazarlar Sokağı Projesi” kapsamında yazarlığa ilk adımı attılar. Küçük yazarların eserlerinin yer aldığı kitap sergisi büyük ilgi görürken küçük yazarlar da eserlerini tanıttı.

Okuryazar oranının arttırılması ve yazma yeteneği olan öğrencilerin bu yeteneklerinin geliştirilmesini hedefleyen GKV Yazarlar Sokağı Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar görücüye çıktı. Proje kapsamında 5. sınıf öğrencilerinin kendi yazdıkları hikaye ve masallar kitap haline getirilerek GKV Yazarlar Sokağında sergilendi.

“Kitaba ne kadar yakın durursak, medeniyet olarak o kadar yükseliriz” sözü ile yola çıkan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Türkçe öğretmeni Begüm Özdikici, “Yazarlar sokağı projesi ile okumayan bir nesil olarak adlandırılan gençlerin kendi masal dünyalarını oluşturmalarını amaçladık. Küçük yazarların hazırladığı bir birinden güzel eserler kitap haline getirilerek bu gün açılışı gerçekleştirilen sergiyle Türk edebiyat dünyasına tanıtıldı” dedi.

GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, "GKV Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, okul idarecileri, öğretmenler ve veliler tarafından büyük bir ilgi ile gezilen sergide yer alan her bir kitap, GKV Özel Okulları adına büyük bir gurur kaynağı oldu. GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki eserleri inceleyerek küçük yazarları kutlarken yazarlar sokağı projesini gerçekleştiren öğretmenimiz ve öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Edebiyat dünyamıza yeni yazarlar kazandırmak adına önemli bir çalışma” diye konuştu.

Eserlerin dönem sonuna kadar sergileneceği de açıklandı.