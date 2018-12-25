GKV'de “25 Aralık Bir Kahramanlık Destanı” Konulu Konferans

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında GKV Özel Liselerinde düzenlenen “25 Aralık Bir Kahramanlık Destanı” konulu konferansta Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Tarih ve Atatürk İlke ve İnkılapları Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Biçici öğrencilerle buluştu.

Antep savunmasının milli mücadeledeki yeri ve öneminin anlatıldığı 25 Aralık bir kahramanlık destanı konulu söyleşide Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Tarih ve Atatürk İlke ve İnkılapları Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Biçici öğrencilere savunmanın ana hatlarını ve yaşanan olayları anlattı. Biçici konuşmasında 30 Ekim 1918 - 25 Aralık 1921 tarihleri arasında tam olarak 3 yıl 2 ay süren milli mücadeleyi tüm detaylarıyla kronolojik sıralamaya göre öğrencilerimizle paylaştı. Milli mücadele öncesi savaşlar, coğrafi konum ve antlaşmalara da değinen Sayın Biçici TBMM tarihinde ilk kez bir “Gazi”likünvanının Gaziantep'e verildiğinin altını çizdi. Biçici sözlerine “Türkiye'de Antep Savunması, Çanakkale Zaferi ve daha nice verdiğimiz milli mücadele Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten ayrı düşünülemez. Çünkü O, hiçbir zaman halkı yalnız bırakmamış direktifleri doğrultusunda yönetmiştir. Antep Savunması gibi nice kahramanlık öykülerini iyi anlayabilmek için, Atatürk'ün bu konudaki düşünceleri ve birbirini tamamlayan Atatürk ve mücadele kavramları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak gerekir.” şeklinde devam etti. Yakın tarihte yaşanan olayların hafızalarda canlı tutulması gerektiğini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir'de çeşitli etkinlik ve söyleşilerle Türk milli tarihinin bütün ayrıntılarıyla öğrencilere aktarılmasına çalıştıklarını belirterek öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği söyleşiden dolayı günün anısına Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Tarih ve Atatürk İlke ve İnkılapları Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Biçici'ye teşekkür plaketi verdi.