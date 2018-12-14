GKV'de 25 Aralık Konulu Bilgi Yarışması Sonuçlandı

25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı anısına GKV Özel Liseleri 9. sınıflar arasında düzenlenen bilgi yarışması sonuçlandı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği ve 7 ayrı grubun yarıştığı organizasyonda jüri üyeliğini de öğrenciler yaptı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinde Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yılı anısına düzenlenen sınıflar arası bilgi yarışması heyecanlı geçti. Yarışmayla ilgili bilgi veren GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir “Okullarımız bünyesinde GKV Özel Liseleri Tarih ve Edebiyat Zümresi işbirliğinde düzenlenen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bilgi yarışması tamamlandı. 7 ayrı grupta 21 öğrencinin mücadele ettiği ve 4 öğrencinin jüri üyesi olarak görev aldığı bilgi yarışmasında öğrencilere 15 soru yöneltildi ve yarışma toplam 60 dakika sürdü. Her sorunun 10 puan üzerinden değerlendirildiği yarışmayı GKV Özel Fen Lisesi- Fen 9-B sınıfı kazandı. Kazanan sınıfın ödülleri 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Mücadelesi töreninde öğrencilerimize takdim edilecek.

Öğrencilerimizde Gaziantep'in kurtuluş mücadelesi ile ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlayan yarışmaya katılan bütün öğrencilerimizi ve yarışmayı kazanan Fen 9 B öğrencilerini kutluyorum. Bu tür etkinlikler yakın tarihimizde yaşanan olayların ve elde edilen sonuçların daha iyi anlaşılması, bilgilerin tazelenmesi ve unutulmaması için büyük önem taşımaktadır. Benzeri etkinliklerimiz yıl boyunca devam edecektir” dedi.