GKV'de Atatürk Resim Sergisine büyük ilgi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nda açılışı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki tarafından yapılan karma Atatürk resim sergisi büyük ilgi gördü. 86 eserin yer aldığı sergide farklı tekniklerde öğrenciler tarafından yapılan Atatürk konulu resimlere yer verildi.

Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları sanatsal etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. GKV Özel Okulları Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı koordinasyonunda kurum bünyesinde bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğren öğrenciler tarafından yapılan resimlerden oluşan Atatürk konulu resim sergisinin açılışı yapıldı. 86 eserin yer aldığı serginin açılışını Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli-Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel İlkokul Müdürü Uğur Özeren, Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanı Hayal Bazoğlu, öğretmenler ve öğrenciler yaptı. Sanatsal etkinliklerin bütün boyutlarıyla Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında sürdürüldüğünü ifade eden Genel Müdür İsmet Tiryaki Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81.yılında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren bütün okulların bir birinden farklı etkinlik gerçekleştirdiğini belirterek, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sergimizde öğrencilerimiz tarafından yapılan Atatürk konulu çeşitli resimler yer aldı. GKV Özel Okulları Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı tarafından organize edilen ve görsel sanat öğretmenlerimiz Şeyma Aslantaş, Emine Korkmaz, Melek Kaman Aslan ve Serpil Ertem'in rehberliğinde gerçekleştirilen sergimize katkı sağlayan bütün öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu tür etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.

Serginin açılışını yapan Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy görsel sanatlar öğretmenlerinden ve sergide eserlerine yer verilen öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi alarak çalışmaları gerçekleştiren öğretmen ve öğrencileri kutladı.