GKV'de “Bir Replik de Sen Söyle” yarışması sonuçlandı

27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında Drama Öğretmeni Ayşe Sevil Kılıç rehberliğinde düzenlenen “Bir Replik de Sen Söyle konulu yarışma sonuçlandı. Yarışmada GKV Özel Ortaokulu öğrencilerinden Begüm Mira Özdikici birinciliği, Begüm Sarıfakı ikinciliği, İbrahim Bozduman üçüncülüğü, İpek Bahçeci dördüncülüğü kazanırken beşinciliği Neva Erdem kazandı. Yarışmada dereceye girenleri kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki ve GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet öğrencilerin ödüllerini verirken Dünyaca ünlü İngiliz Yazar W. Shakespeare'in Hamlet adlı eseri de öğrencilere hediye etti.