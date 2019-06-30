GKV'de Bireysel Gelişim Atölye Çalışmaları

Bireysel Gelişim Atölyeleri konulu atölye çalışmasında öğretmenler uygulamalara katılarak birçok konudaki bilgi ve becerilerini geliştirdi.

2019-2020 eğitim öğretim yılına yönelik öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonunda ki hedeflere ulaşabilmek, eğitim alanındaki yenilikleri yakından takip etmek üzere Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından sürdürülen hizmet içi eğitim çalışmaları devam ederken bu kez de öğretmenler öğrenci oldu. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında sürdürülen ve bütün idareci ve öğretmenleri kapsayan atölye çalışmaları öncesinde GKV Özel İlkokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Serpil Ertem MEB 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yer alan “Tasarım Beceri Atölyeleri” hakkında çeşitli bilgileri öğretmenlerle paylaştı. Etkinlikler kapsamında GKV Özel İlkokul ve Ortaokul Drama Eğitmeni Ayşe Sevil Atıcı tarafından sunumunda öğrencilerin eğitiminde derslerde uygulanan drama etkinliklerinin önemi dile getirildi. GKV Özel Okulları Görsel Sanatlar öğretmenleri Şeyma Aslantaş ve Emine Korkmaz tarafından filografi, çamurla heykel yapımı, oyuncak tasarlama, ebru, maket yapım atölyeleri ile öğretmenlerin bu konudaki deneyimlerini pekiştirirken yeni teknikleri öğrenmelerini de sağladılar. Çalışma atölyelerinde öğrenci rolünü üstlenen ve görsel sanatlar alanında sürdürülen eğitimlere büyük ilgi gösteren öğretmenler bir birinden güzel eserlere de imza atarak bu alandaki hünerlerini gösterdi.