GKV'de ''Cambridge'' coşkusu

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen törenle Cambridge Yeterlilik Sınavlarına katılan toplam 78 öğrenciye Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet ve FCE kategorilerinde başarı sertifikaları verildi. Sınavda başarılı olan öğrencileri kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki öğrencilerin hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür etti. Yabancı dil eğitiminin önemine dikkat çeken GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki yaptığı açıklamada “Gaziantep Kolej Vakfı Özel okullarının bütün kademelerinde bir başarı geleneğine dönüştürülen Cambridge Yeterlilik Sınavlarına katılan öğrencilerimize başarı sertifikalarını büyük bir gururla verdik. Cambridge Yeterlilik Sınavlarının farklı kategorileri olan Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet ve FCE kategorilerinde başarı gösteren toplam 78 öğrencimiz katıldıkları bu zorlu sınavda başarılı olmuş ve uluslararası geçerliliği olan bu sınavlarda belgelerini almaya hak kazanmıştır. Yabancı Dil edinimi konusunda dünya çapında oldukça prestijli Cambridge English Assessment Sınavlarında başarılarını kanıtlayan her bir öğrencimizi ayrı ayrı tebrik eder, onlara rehberlik eden tüm İngilizce öğretmenlerimize ve kıymetli ailelerine teşekkür ederiz” dedi. Düzenlenen törende başarılı olan öğrencilere başarı sertifikaları verildi.