GKV'de "Drama Ve Etkili İletişim" semineri

Eğitim alanında önde gelen isimleri davet ederek söyleşiler düzenleyen GKV Özel Okulları Drama ve Etkili İletişim konulu seminerinde Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaan Büyükikiz'i ağırladı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 1. Dönem Eğitim Planı'nın 2. gününde “ Drama ve Etkili İletişim ” konulu seminer düzenlendi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, Okul Müdürleri, Bölüm Başkanı ve Öğretmenler katılımları ile pandemi önlemleri dikkate alınarak yapılan seminere, konuşmacı olarak Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaan BÜYÜKİKİZ yer aldı. Büyükikiz “Drama ve Etkili İletişim” konulu sunumda bilgilerini katılımcılarla paylaştı. Söyleşinin son bölümünde öğretmeler konuyla ilgili merak ettikleri soruları konuşmacıya yönelterek karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki söyleşinin sonunda konuşmacı Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaan Büyükikiz'a günün anısına bir teşekkür çiçeği verdi.