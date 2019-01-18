GKV'de karne heyecanı, doğa sevgisi ile birleşti

Bir dönemi daha geride bırakırken yüzlerce GKV İlkokul öğrencisi, öğretmeni ve velisi hep beraber karne heyecanı yaşadı. 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılı Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu'nda düzenlenen karne töreniyle sona erdi. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci karne alırken GKV Özel İlkokulunda 1.sınıf öğrencileri karne coşkusunu, doğa sevgisi ile birlikte yaşadı.

Her karneye bir fidan hediye

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri, karne günü anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğretmenlerinin hediyesi olan çam fideleri ile mutlulukları bir kat daha artan öğrenciler, fidelerine isim vererek bu güzel günün anısına doğaya bir ağaç ile güzellikler sundular. Renkli görüntülerin yaşandığı karne töreninde her bir öğrenci isim verdiği fidanı önce toprağa ekeceğini, sonra da ilk can suyunu vereceklerini söylediler. Öğrencilerin yaşadığı heyecan yüzlerine yansıdı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde öğrenciler kadar velileri de heyecanlıydı. 1. Sınıfta okuyan öğrenciler karnesini alarak öğretmenleriyle vedalaştı. Karne töreninde duygulu anlar yaşanırken, öğretmenlerinin sürprizi çam fideleri ve anlamlı mesajı sevinçlerini bir kat daha artırdı. Öğrencilerinin birbirleriyle vedalaşması veliler kadar öğretmenleri de duygulandırdı.

Çocuklarımıza doğa sevgisini aşılamak zorundayız

2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminin gerek akademik açıdan gerekse sportif, sosyal kültürel ve sanatsal açıdan başarılı bir dönem olarak geçtiğini ifade eden GKV Özel ilkokulu Müdürü Mustafa Şenel, "2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi İlkokulumuz için başarılarla dolu bir yarıyıl olarak tamamlanmıştır. Akademik başarılarımız yanında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal başarılarımızla da öğrencilerimiz ve bizleri mutlu etmiştir. Çocuklara doğa sevgisi aşıladıklarını ve gelecek nesillere anlamlı bir hediye bıraktıklarını belirten Gaziantep Kolej Vakfı Müdürü Mustafa Şenel , “GKV Özel İlkokulu olarak öğrencilerimizde doğa sevgisi oluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Karne sevincimizi doğa sevgimizle bütünleştirdik” dedi. Çoğu zaman çocuğun karneye yüklediği anlamın, ailenin karneye yüklediği anlamla ilişkili olduğuna vurgu yapan Mustafa Şenel, “Karne, okul tarafından aileye sunulan ve çocukların okul hayatı hakkında bilgi verme amacı güden bir rehberdir. Bu anlamlı etkinliği hazırlayan İlkokul Müdür Yardımcımız Uğur Özeren'e ve 1. Sınıf zümremizdeki öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Karne heyecanı yaşayan 1.sınıf öğrencilerini, aileleri yalnız bırakmazken öğrenciler, “Arkadaşlarımız ve öğretmenimizi çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen töreninin ardından karne heyecanı yaşayan öğrenciler öğretmenleriyle hatıra fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.