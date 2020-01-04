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GKV'de ‘matematik nereye gidiyor' söyleşisi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinde düzenlenen “Matematik Nereye Gidiyor?” konulu söyleşide İbrahim Turan Başay ve Mahsum Öztürk Matematik ve Geometri alanlarında yeni nesil sorular hakkında öğrencilere bilgi vererek sınav öncesi uygulanacak yol haritası hakkında da açıklayıcı bilgiler verdi.


Uzman Matematik öğretmenleri İbrahim Turan Başay ve Mahsum Öztürk Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinde düzenlenen “Matematik Nereye Gidiyor?” konulu söyleşide öğrencilerle buluştu. GKV Özel Liseleri 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik; Matematik ve Geometri alanlarında yeni nesil sorular hakkında öğrencilere bilgiler veren İbrahim Turan Başay ile Mahsum Öztürk öğrencilerin konuyla ilgili merak ettiği soruları da yanıtladı.


Söyleşide yeni nesil matematik soruları hakkında matematiğin kökeni ile ilgili bilgiler ışığında öğrencileri bilgilendiren uzmanlar matematik önyargıları ile nasıl baş edebileceklerini anlatarak öğrencilere matematikten korkmamaları gerektiğini ifade etti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık sürecinde hangi adımlar üzerinde durmaları gerektiklerine değinen konuşmacılar sınav öncesi öğrencilerin merak ettiği birçok konuya da açıklık getirdi.


GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir öğrencilere yönelik verilen eğitimden dolayı konuşmacılara teşekkür ederek günün anısına hediyelerini takdim etti.

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