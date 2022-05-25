GKV'de Model Birleşmiş Milletler konferansı

GKVMUN'22 (GKV Model Birleşmiş Milletler) Konferansı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında yurdun değişik illerinden ve farklı ülkelerden gelen 200'ü aşkın öğrenci, öğretmen ve idarecinin katılımıyla gerçekleştirildi. İki gün süren etkinliklerde öğrenciler değişik projeleri birlikte gerçekleştirdi.

20-22 Mayıs tarihleri arasında GKV Cemil Alevli IB öğrencileri tarafından organize edilen GKVMUN'22 (GKV Model Birleşmiş Milletler) konferansı 22 danışman öğretmen, farklı iller ve ülkelerden etkinliğe gelen 200'ün üzerinde öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Konferansın açılış seramonisi Teymur Continental Otelde gala yemeği ile başladı. İki gün süren etkinliklerde çeşitli komitelere katılan delegeler kendi ülkelerini temsil etme fırsatı yakaladılar. İkinci günün sonunda yapılan kapanış seramonisi ile komitelerde üstün başarı gösteren delegelere ödülleri takdim edildi. Diplomatik prosedürlerin uygulandığı KVMUN'22 (GKV Model Birleşmiş Milletler) konferansında öğrenciler hedef dil İngilizceyi pratik yapma fırsatı bulmalarının yanında güzel dostluklar kurarak arkadaşlık duygularını geliştirdiler. Organizasyonda emeği geçenleri kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki uluslararası etkinliklerin yabancı dil eğitiminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek “Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları yarım asrı aşkın süredir yabancı dil eğitiminde ülkemizin en önemli eğitim kurumları arasında yer alırken gerçekleştirdiği uluslararası etkinliklerle de öğrencilerin farklı ülkelerden gelen öğrencilerle bir araya gelmesi, karşılıklı sohbet edebilmeleri ve ortak faaliyetlerle kültürlerarası iletişim sağlamalarında önemli rol oynamaktadır. Bu anlamda GKVMUN'22 (GKV Model Birleşmiş Milletler) konferansı önemli etkinliklerimizden birisi olup birçok ülkeden iki yüzü aşkın öğrenci, öğretmen ve idarecinin ağırlandığı faaliyetle öğrencilerimiz önemli kazanımlar elde etmiştir. Bu başarılı organizasyonda emeği geçen tüm öğrencilerimizi kutlarız” dedi.