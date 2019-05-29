GKV'de "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" ile "Korkusuz John" sahnelendi

GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'un da izlediği gösteriler büyük ilgi gördü.

2018-2019 eğitim öğretim yılı yıl sonu etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu İngilizce Drama Kulübü öğrencileri "Believers" tamamı İngilizce olan gösterilerini sahneledi. Gösteri öncesi yaptığı konuşmada sahne sanatlarının öğrencilere kazanımlarını anlatan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Yabancı Diller Direktörü Cristina Gültekin öğrencilerin yabancı dilde sahneledikleri oyunlarda akıcı bir İngilizce kullandıkları ve aldıkları eğitimin kalitesini sahnede ortaya koyduklarını ifade ederek gösteride emekleri geçenleri kutladı. GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, GKV Özel Okulları Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, idareci öğretmen ve velilerin büyük ilgi gösterdiği oyunlar ayakta alkışlandı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokul İngilizce öğretmenleri Zeliha Kurt ve Eda Tekin tarafından modern versiyonları yeniden kaleme alınan Grimm Kardeşler ‘in "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" ile "Korkusuz John" adlı iki eseri izleyicilerinde büyük beğenisini kazanırken İngilizce Drama Kulübü öğrencileri tarafından sahnelenen iki farklı dans koreografisi ve şarkıları ile gösteriye renk kattı. Öğrencileri kutlayan GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy yabancı dil eğitiminin önemini dile getirerek bundan sonraki süreçte bu tür gösterilerin devam etmesi ve öğrencilerin edindikleri kazanımları geliştirmesini istedi.