GKV'de Speak Up Projesi'ne B?y?k ?lgi

ve 7. s?n?f ??rencileri ve ?ngilizce ??retmenlerinin katk?lar?yla ?Speak Up? Projesi hayata ge?ti.

?ngilizcenin g?nl?k ya?amda etkin kullan?lmas?n? hedefleyen projede ??renciler g?n boyu okulda ki etkinliklerinde ?ngilizce konu?arak pratiklerini geli?tirdi.

Yabanc? dil e?itiminde T?rkiye'nin en sayg?n kurumlar? aras?nda yer alan ve 56 y?ld?r T?rkiye'ye e?itim alan?nda ?nemli katk?lar sa?layan Gaziantep Kolej Vakf? ?zel Okullar? dil e?itiminde etkin ??renmeyi sa?lamak i?in bir birinden farkl? projeleriyle dikkat ?ekiyor. Son olarak Gaziantep Kolej Vakf? ?zel Ortaokulu ??rencilerine y?nelik hayata ge?irilen Speak Up? Projesi b?y?k ilgi g?r?rken, ??renciler g?n boyu okuldaki etkinliklerinde ?ngilizce konu?tu. Projeye kat?lan ??rencileri ve ??retmenleri kutlayan Gaziantep Kolej Vakf? ?zel Okullar? Genel M?d?r? ?smet Tiryaki, yabanc? dil e?itiminde uygulanan projelerin ba?ar?yla sonu?land???n? belirterek, 2019-2020 e?itim ??retim y?l? boyunca benzeri projelerin uygulamaya konaca??n? ifade etti.

Etkinliklerle ?ngilizce pratik geli?tiriliyor

Projeyle ilgili bir de?erlendirme yapan GKV Yabanc? Diller B?l?m Ba?kan? Selin Yaman ,???rencilerimizin g?n boyu ger?ekle?tirdikleri etkinlikler esnas?nda ?ngilizce konu?malar?n? ama?layan proje kapsam?nda bir ?ok aktivite organize edildi. Matematik ve Fen Bilgisi terimlerini ?ngilizce kullanarak oynanan oyunlardan e?lenceli soru ??z?mlerine, ?ngilizce film saati i?in yap?lan bilet sat??lar?ndan, ?ekili?lere ve grup ?al??malar?na kadar bir?ok aktivitede ?ngilizceyi etkin bir ?ekilde kullanan ??rencilerimiz; e?itici ve e?lenceli bir deneyim ya?ama ve pratik yapma f?rsat? yakalad?lar. Bu t?r projelerimiz y?l boyunca devam edecektir? dedi.