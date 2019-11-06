GKV'de teknoloji bağımlılığı semineri

Dr. Yavuz Samur bilinçsiz teknoloji kullanımının önüne geçilmesi ve çocukların teknolojiyi doğru kullanmaları yönünde çeşitli bilgiler verdi.

Son dönemlerde dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de insanların teknolojiye yönelik bağımlılığının artmasıyla birlikte teknoloji bağımlılığının önüne geçilmesi yönünde sürdürülen araştırmalar dikkat çekmeye başladı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları da bu yönde gerek velilerini gerekse öğrencilerini bilinçlendirmek ve teknoloji bağımlılığı için önlem alınması yönünde birçok uzmanla veli ve öğrencileri buluşturmaya devam ediyor. Son olarak Çocuğum ve Teknoloji Bağımlılığı Seminerinde öğrenci velileriyle konunun uzmanı Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Bilgisayar, Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yavuz Samur'u bir araya getiren GKV Özel okulları sorunların masaya yatırılması ve alınacak önlemler hakkında velileri ve öğretmenleri bilinçlendirdi.

Düzenlenen etkinlikte Doç. Dr. Yavuz Samur öğretmen ve velilere, teknolojiyle yakın ilişkide olan çocuklarına karşı nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. Çocukların internet kullanımı, teknolojiyle ilişki biçimlerine dikkat çekilen seminerde dijital bağımlılık ve bu durum karşısında alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde, teknoloji, spesifik olarak ise; televizyon, telefon, tablet, bilgisayar, internet, sosyal medya, oyunun yararları ve zararları dile getirildi.

Çocukların internette gezinirken dikkat etmesi gereken hususlar, kişisel bilgilerin paylaşımı, pedofili konusu ve bu gibi durumlarla karşılaşıldığında ya da karşılaşmak istemediklerinde ne gibi önlemler alınması gerektiği hakkında da bilgiler veren Doç. Dr. Yavuz Samur son olarak katılımcılara çocuklara yönelik yararlı internet siteleri ve yararlı oyunlarla ilgili bilgiler de verdi.

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği seminerde merak edilen birçok konuda çeşitli açıklamalar yapan Samur'a günün anısında bir teşekkür plaketi verildi.