GKV'de travma ge?irmi? ?ocuklarla ileti?im semineri

Gaziantep Kolej Vakf? Cemil Alevli Koleji, Ko? ?niversitesi Global Aid ??renci Toplulu?u, ?mer As?m Aksoy Ortaokulu ortakl???nda planlanan Yabanc? ve T?rk Uyruklu ?ocuklara Y?nelik Ki?isel Geli?im ve Sosyal Uyum Program? kapsam?nda GKV Cemil Alevli Kolej'inden projeye kat?lan ??rencilerine y?nelik e?itimler ba?lad?. "Lets be United" / ?Anla?, Kayna?, Beraber Payla?? projesi kapsam?nda Gaziantep Kolej Vakf? ?zel Cemil Alevli Koleji (IB) C10A s?n?f? ??rencilerinin e?itimleri ba?lad?. Planlanan e?itimlerin ilki ?Travma Ya?ayan ?ocuklarla ?leti?im? konusunda Okul Psikolo?u Didem Peri Dalk?l?n? taraf?ndan verildi. Proje kapsam?ndaki e?itimler 10 Ocak 2020 tarihine kadar farkl? alanlarda ve konularda devam edece?ini a??klayan GKV ?zel Liseleri Psikolo?u Uzm. Klink Psk. Didem Peri Dalk?l?n? yapt??? de?erlendirmede ? Gaziantep Kolej Vakf? Cemil Alevli Koleji, Ko? ?niversitesi Global Aid ??renci Toplulu?u, ?mer As?m Aksoy Ortaokulu ortakl???nda planlanan Yabanc? ve T?rk Uyruklu ?ocuklara Y?nelik Ki?isel Geli?im ve Sosyal Uyum Program? kapsam?nda okulumuz projeye kat?lan ??rencilerine y?nelik e?itimler d?zenlemektedir. 2. D?nem ba?layacak olan projemiz ?Let's Be United ?Anla? Kayna? Payla?' projesi i?in verilen e?itimlerin ilki olan ?Travma Ya?ayan ?ocuklar ?le ?leti?im? konusunda ger?ekle?tirilmi?tir. Projede g?rev alan IB 10. s?n?f ??rencilerine verilen bu e?itimin amac?; ?al??makta olduklar? m?lteci ?ocuklar?n ve ailelerinin ya?am?? oldu?u travmay? anlayabilmeleri ve buna ba?l? duygu durumlar?n? anlamland?rabilmeleridir. E?itimde travma ya?ayan bir ?ocu?un duygu ve d???nceleri, davran??lar? hakk?nda bilgi verilmi? olup, bu ?ocuklarla daha do?ru bir ?ekilde nas?l ileti?im kurabilecekleri anlat?lm??t?r. Projenin amac?; Sosyal ve k?lt?rel uyum s?k?nt?s? i?erisinde olan ??rencilere ?e?itli faaliyetlerle destek vermek, ??renme ortamlar?n? daha kaliteli hale getirerek ki?isel geli?im sa?lamakt?r. ??rencilerimiz bu amaca y?nelik m?lteci ?ocuklar ile ileti?im kurarken onlar? daha iyi anlayabilecek, ?ocu?a travmalar?n? hat?rlatan bir durum kar??s?nda verece?i tepkilerin neler olabilece?i ve bu durum kar??s?nda ??rencilerimizin neler yapabilece?i e?itim de anlat?lm??t?r? dedi.