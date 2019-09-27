GKV'de Türk Dil Bayramı'nın 87. yılı kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1932'de katılımıyla “Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bilinçle işlensin'' felsefesiyle Dolmabahçe Sarayı'nda toplanan ilk Türk Dili Kurultayı'nın açılış günü olan 26 Eylül, ülkemizde her yıl “Dil Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

Dünya dilleri arasında Türk dilinin itkin ve önemli bir yere sahip olduğunu ifade eder GKV Özel İlkokul Müdürü Uğur Özeren “İlkokul olarak ‘'Yaşamımızdaki İzler'' teması ile bir çalışma yaptık. Bu çalışmaya 2. sınıf öğrencilerimiz ‘'Yaşamımızda İzler''i olan kelimelerin doğru kullanımını anlatan örneklerden oluşan posterlerle katkı verdiler. Öğrencilerimizin kelime hazinelerini geliştirmek ve doğru kullanmalarını sağlamak için de bir fırsat olduğunu düşündüğüm bu çalışmada emeği geçen Görsel Sanatlar Zümre Başkanımız Şeyma Aslantaş ve Bilgisayar Öğretmenimiz Fatoş Hanedan'a teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize düzenlediğimiz etkinliklerle Türkçe'nin ne kadar yaygın ve köklü bir dil olduğunu etkinliklerimizde anlatıyor ve uygulamalarla gösteriyoruz” dedi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının Türk dilini ve kültürünü öğrencilerine bir değer olarak kazandırmayı hedeflediğini de sözlerine eklenen Özeren, "Öğrencilerimizin doğru değerlerle yetişmesi için 'Türk Dil Bayramı' gibi ulusumuzun yaşam değerlerini hatırlatan bu etkinliklerin önemli bir vesile olduğunu düşünüyorum. Bir milletin bağımsızlığının, özgürlüğünün, kültürel birikimin en büyük göstergesi dilidir. Türk Dil Bayramı okulumuzda çocuklarımızın dil farkındalığını arttırmak için etkinliklerle kutlandı. Öğrencilerimiz hem eğlendiler hem öğrendiler. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu olarak eğitim hayatında Türkçe hassasiyetini, çocuklarımıza en etkili şekilde verebilmemiz gerektiğine inanıyoruz. Dilimize sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur” diye konuştu.