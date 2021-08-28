GKV'de uzaktan eğitimde geri bildirim ve etkili ders tasarımı semineri

Dr. Recep Kahramanoğlu'nu ağırlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğretmenleri, pandemi sürecinde başarıyla uygulanan uzaktan eğitim sistemiyle ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaşarak yeni metotlar hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulundular.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen "Uzaktan Eğitimde Geri Bildirim ve Etkili Ders Tasarımı" konulu seminere konuşmacı olarak katılan Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Kahramanoğlu öğretmenlere konuyla ilgili önemli ayrıntıları anlatarak, karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de covid-19 küresel salgınıyla birlikte başlayan uzaktan eğitim uygulamalarını teknolojinin bütün imkanlarını en iyi şekilde kullanarak uygulayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları idareci ve öğretmenleri bu alanda edindikleri deneyimleri de seminerde bir birleriyle paylaşarak konuşmacıyla karşılıklı görüş alış verişinde bulundular. Düzenlenen etkinliklere katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Sayın İsmet Tiryaki'de pandemi sürecince öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksatmadan kurallara uygun olarak teknolojinin bütün imkanlarından yararlanarak sürdürdüklerini ifade etti.

GKV Özel Okulları öğretmenlerine yönelik düzenlenen “Uzaktan Eğitimde Geri Bildirim ve Etkili Ders Tasarımı" konulu seminere öğretmenlerin yanı sıra Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, Okul Müdürleri, Bölüm Başkanıyla diğer yetkililer de katıldı. Alınan önlemler eşliğinde etkinliğe konuşmacı olarak katılan Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Recep Kahramanoğlu'da pandemi sürecini ve bu süreçte kullanılan uzaktan eğitim tekniklerini anlatarak öğretmenlerin bu alanda ki sorularını yanıtladı.

Etkinliğin sonunda GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki Doç. Dr. Recep Kahramanoğlu'na teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti.