GKV'de verimli ders çalışma teknikleri anlatıldı

Okul dışında öğrencilerin nasıl bir ortamda ders çalışması gerektiğini sıralayan uzmanlar velilerin bu süreçte öğrencilere destek vermesi gerektiğini de ifade etti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Rehber Öğretmenleri Suzan Bağcı ve Gökçe Bekar öğrencilere yönelik Verimli Ders Çalışma Teknikleri konulu söyleşi yaptı. Söyleşide öğrencilerde çalışmanın başarıyı arttırmaya yarayan önemli bir beceri olduğu anlatılırken; öğrenilen bilgilerin tekrar edilmesi, önemli notlara göz atılması, temiz ve düzenli bir odada yeterince ışığın ve temiz havanın bulunduğu bir ortamda çalışma alışkanlığı oluşturmanın önemine dikkat çekildi. Her gün çok vakit harcayarak yapılan çalışmalar yerine konunun kazanımlarına odaklanarak az zamanda daha fazla verim elde edilebileceğinin altının çizildiği söyleşi soru-cevap bölümü ile son buldu.