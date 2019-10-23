GKV'de “YKS Bilgilendirme ve Motivasyon” semineri

YKS ile ilgili genel bilgilerin anlatıldığı seminerde öğrencilerin merak ettiği konularla ilgili uzmanlar tarafından açıklamalarda yapıldı.

2019-2020 eğitim öğretim yılında YKS'ye girecek olan öğrencilere yönelik olarak Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında, 'YKS Bilgilendirme ve Motivasyon Semineri' düzenlendi. GKV Özel Liseleri Sınav Hazırlık Koordinatörü Engin Biba ve Rehberlik Öğretmeni Bilge Kılıç tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili puan hesaplamaları, ders dağılımları, sınav içeriği, tarihi ile ilgili detaylı bilgiler öğrencilerle paylaşıldı.

Ayrıca seminer kapsamında etüt sistemi ve Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinde sınava hazırlık sürecinde faydalanabilecekleri imkanlar hakkında bilgiler de verildi. Sınava hazırlık sürecinin öğrencilerin Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Rehberlik Servisi'nden nasıl yararlanabilecekleri konularında da detaylı bilgiler verildi.