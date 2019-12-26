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GKV'de "Zamanın Esir Olduğu Şehir" fotoğraf sergisi açıldı

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yıl etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında 78 eserden oluşan Zamanın Esir Olduğu Şehir adlı sergi açıldı. Kentin 60 yıl öncesine ait fotoğraflar Okul Müdürü Uğur Özeren'in arşivinden derlendi.


Gaziantep'in tarihi ve turistik bölgeleriyle kent içerisinden çeşitli bölgelerin yer aldığı siya beyaz fotoğraflardan oluşan sergi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen törenle açıldı. Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kıratlı, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, İlkokul Müdürü Uğur Özeren, Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı ve Liseler Müdürü Mehtap Özdemir'in yanı sıra idareci ve öğretmenlerin katıldığı açılış töreninde öğrenciler Gaziantep'in yarım asır önceki yapısını tanıma fırsatı buldu. 78 fotoğraftan oluşan sergide ki eserler GKV Özel İlkokulu Müdürü Uğur Özeren'in arşivinden derlendi. Büyük ilgi gören serginin ay sonuna kadar açık kalacağı da belirtildi.

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