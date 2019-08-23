GKV'de ziller YKS hazırlık yaz kursları için çalıyor

ve 12. sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik YKS hazırlık yaz kurslarının başlattı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS)yönelik yaz kurslarıyla ilgili bir değerlendirme yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Hazırlık Kursu ile ilgili temel amacımız uzman ve deneyimli öğretmen kadromuz ile öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmasına rehberlik etmek, öğrencilerimizin sınava yönelik tüm ihtiyaçlarını karşılamak, YKS'ye en iyi ortamda hazırlanmalarını sağlamak, akademik başarılarını artırmak, hayal ettikleri üniversiteyi kazanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin sadece üniversite sınavına değil, üniversite hayatına da hazır olmalarını sağlayacak alt yapı ile büyük bir özveri ile çalışmaktayız. Umut ediyoruz ki 56 yıldan bu yana olduğu gibi 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da üstün akademik başarıları kentimize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

“Tam kadro 2019-2020 Eğitim Öğretim yılına hazırlanıyoruz”

Yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıkların fiziksel olarak tamamlandığını öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının da sürdüğünü ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, “2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala liselerimiz bünyesinde görev yapan öğretmen ve idarecilerimize yönelikte hizmet içi eğitim kurslarımız büyük bir titizlikle gerçekleştirilirken alanında uzman akademisyenlerle öğretmenlerimizi seminer ve söyleşilerde buluşturarak yeni eğitim sistemleri ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanacak olan programlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Büyük bir özveriyle öğrencilerimizi yarınlara hazırlayan GKV Özel Liseleri akademik kadromuza, okul idarecilerimize ve velilerimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.