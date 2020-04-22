GKV'den koruma ve bakım altındaki çocuklara 23 Nisan hediyesi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde koruma ve bakım altındaki çocuklara dağıtılmak üzere özel olarak hazırlanan hediye paketlerini Gaziantep Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım'a teslim etti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım çocuklar için hazırlanan bu hediye paketlerinin çok anlamlı olduğunu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki'ye teşekkür etti.

"Milletçe kenetlenerek bayramımızı coşkuyla kutlayacağız"

Dünyayı etkisi altına alan ve insan yaşamını için büyük tehdit oluşturan kona virüs salgınından korunmak için Türkiye genelinde alınan tedbirler kapsamında bu yıl TBMM'nin kuruluşunun 100.yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri evlerde ve balkonlarda bayram coşkusuyla kutlanacak. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları kendi öğrencilerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü himayesinde bulunan koruma ve bakım altındaki çocuklara dağıtılmak üzere özel hediye paketleri hazırladı. İçerisinde Türk bayrakları, bayraklı balonlar, rengarenk boya kalemleri duvar ve cam süsleriyle 23 Nisan posterlerinin bulunduğu hediye paketleri GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki ve okul idarecileri tarafından sosyal mesafe kurallarına uyularak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep İl Müdürü Mustafa Yıldırım'a teslim edildi.

Çocuklar için hazırlanan bu hediye paketlerinin büyük anlam taşıdığını ifade eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep İl Müdürü Mustafa Yıldırım, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki'ye teşekkür ederek, “Gerçekten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel düşünülmüş ve bir o kadar anlamlı bu hediye paketleri kurumlarımız bünyesindeki çocuklarımızı çok mutlu edecektir. Bayram sabahını il genelindeki bütün çocuklarımızla birlikte aynı coşku ve heyecanla bulunduğumuz yerlerde evlerde ve balkonlarda kutlayacağız. Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nüket Ersoy'un şahsında bütün GKV ailesine bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Gaziantepli hayırseverlerimize de ayrıca kurumlarımıza ve kurumlarımız himayesindeki gerek aile gerekse kimsesiz çocuklarımıza yönelik verdikleri büyük desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Milletçe kenetlenerek kurallara uyarak bu salından en kısa zamanda kurtulacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah milli bayramlarımızı daha önceki dönemlerde olduğu gibi meydanlarda, okullarda, kurumlarda ve salonlarda ilk günkü ruh ve heyecanla kutlamaya devam edeceğiz. Bütün çocuklarımızın bayramını kutluyorum” dedi.

"Gaziantep'te bütün balkonlar şenlik alanı olacak"

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının evlerde ve balkonlarda kutlanmaya hazırlandıklarını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “İnsan sağlığı her zaman ilk önceliğimizdir. Bu yıl TBMM'nin kuruluşunun 100.yıl dönümüyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı öğrencilerimizle ve Gaziantepli çocuklarla evlerimizde ve şenlik alanına çevireceğimiz balkonlarımızda kutlayacağız. Öğrencilerimiz dışında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü himayesinde koruma ve bakım altındaki çocuklar içinde aynı hediye paketlerimizden hazırlayarak İl Müdürümüz Mustafa Yıldırım'a teslim ettik. İnanıyorum ki, bütün Türkiye 23 Nisan sabahı kenetlenerek kentlerimizi Türk Bayraklarıyla süsleyerek 23 Nisan coşkusunu yaşayacak ve yaşatacaktır. Bu vesile ile TBMM'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatan savunmasında hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum” dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğüne teslim edilen yüzlerce hediye paketinin kurum himayesinde barınan çocuklara dağıtılacağı ve çocukların bulunduğu yerlerin bayram için süsleneceği de öğrenildi.