GKV'li altın kulaçlar başarıya kulaç attı

GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir milli takıma sporcu gönderen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının ulusal ve uluslararası yarışmalarda da önemli başarılar elde ettiğini ifade etti.

Kamil Ocak Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen ve 2 gün süren Okullar Arası Lise Gençler Yüzme Yarışmaları müsabakalarda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri etkili performanslar göstererek her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli derecelere imza attı. 50 metre kurbağada birincilik, 100 metre kurbağada birincilik, 50 metre serbestte ikincilik, 100 metre serbestte üçüncülük ve 50 metre sırt üstü yüzmede ise üçüncülük kazanan sporcular mutluluklarını arkadaşları ve hocalarıyla paylaştı. Okullar Arası Lise Gençler Yüzme Yarışmalarında sergiledikleri üstün performansla bireysel ve takım olarak toplamda 14 madalya kazanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri sporcularını kutlayan GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, okul sporlarının bütün dallarının kurum genelinde gerçekleştirildiğini, yüzme sporuna ayrı bir önem verildiğini ifade ederek milli takıma sporcu gönderen bir kurum olduklarına dikkat çekti. Özdemir, başarılı sporcular ve Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Tarhan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.