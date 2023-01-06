GKV'li Aslan, Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak

Malatya'da gerçekleştirilen Okul Sporları Kros Grup Yarışmalarında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi milli sporcu Hatice Kılıç 81 sporcunun katıldığı bölge şampiyonasında birinciliği elde ederek Türkiye Şampiyonasına adını başarıyla yazdırdı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi milli atlet Hatice Kılıç Malatya'da gerçekleştirilen Okul Sporları Kros Grup Yarışmasında bölge birinciliğini elde ederek 15 Şubat 2023 tarihinde Eskişehir'de gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. 21 sporcunun yarıştığı 3 kilometrelik parkurda rakiplerine fark atarak birincilik ipini göğüsleyen milli sporcu Hatice Kılıç'ı kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki okul sporları alanında GKV Özel Okullarının birçok başarıya imza attığını, bu başarılar arasında atletizmin önemli yer tuttuğunu ifade ederek “Bölge birinciliğini kazanan GKV Özel Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencimiz Hatice Kılıç'ı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporcumuzun başarılarında büyük emekleri bulunan ailesi başta olmak üzere destek veren okulumuz beden eğitimi öğretmenlerine de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.