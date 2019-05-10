GKV'li Beril Dörtkol'un binicilik başarısı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel ilkokul öğrencisi Beril Dörtkol Ankara Atlı Spor Kulübünün düzenlediği Anadolu ligi 2'nci Ayak Pony Equıfin Yarışmalarında Üçüncülük kupasını kazanarak spor kariyerinde yeni bir başarıya imza attı.

Dört yaşında at sevgisiyle başladığı binicilik sporunu son üç yıldır aldığı profesyonel eğitimle destekleyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencisi Beril Dörtkol katıldığı Anadolu ligi 1'inci Ayak Pony Equıfin Yarışmalarında birincilik kupasını kazanarak Türkiye binicilik federasyonuna bağlı Ankara Atlı Spor Kulübünün düzenlediği Anadolu ligi 2'nci Ayak Pony Equıfin Yarışmalarına katılmaya hak kazanmıştı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencisi Beril Dörtkol Ankara'da katıldığı yarışmada da üçüncülük kupası alarak spor kariyerine yeni bir başarı ekledi.

“Ulusal ve uluslararası şampiyonalara katılmak istiyorum”

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul öğrencisi Beril Dörtkol düzenlenecek olan Anadolu ligi 3. Ayak yarışmalarına Gaziantep Gazi Atlı Spor kulübünde sürdürüyor. Beril Dörtkol katılacağı ulusal ve uluslararası şampiyonalardan birincilik ile dönmeyi hedeflediğini ifade ederek binicilik sporundaki en büyük destekçisi olan ailesine ve antrenörlerine teşekkür etti.

“Sporun bütün dallarını uyguluyoruz”

Binicilik şampiyonu Beril Dörtkol'u kutlayan GKV Özel İlkokulu Müdürü Abdullah Dağlı günün anısına şampiyona kupasını verirken, “Öğrencilerimiz için hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerini destekleyen spor, sağlıklı olmanın yanı sıra sosyal açıdan yani yeni çevre edinmeleri ve arkadaşlık konularında da bir araç olduğu gibi çocukların öz güvenlerinin de bu yolla artmasını sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.