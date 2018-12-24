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GKV'li Çağan Tütüncüler'e satranç ödülü

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Çağan Tütüncüler 260 öğrencinin yarıştığı satranç turnuvasında il ikinciliği kazandı.

Mutluluğunu arkadaşlarıyla paylaşan Tütüncüler bundan sonraki turnuvalarda şampiyonluk hedeflediğini ifade etti.


Gaziantep Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep Satranç İl Temsilciliği ve Şehitkâmil Belediyesi tarafından 260 öğrencinin katılımı ile düzenlenen Küçükler Gaziantep Satranç İl Birinciliği satranç turnuvasında GKV Özel İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Çağan Tütüncüler, “9 Yaş Genel Kategorisi”nde il ikincisi oldu.


Düzenlenen törenle okul müdürü Mustafa Şenel tarafından ödüllendirilen Çağan Tütüncüler hedefinin önümüzdeki süreçte daha büyük başarılara imza atmak olduğunu ifade etti.

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