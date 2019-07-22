GKV'li Derin Özönel Ordu'dan yüzme dereceleriyle döndü

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu 4F sınıfı öğrencisi Derin Özönel Ordu'da Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Küçükler Türkiye finallerinden madalyalarla döndü.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 15 Temmuz Demokrasi Ve Şehitler anısına Ordu'da düzenlenen Türkiye Paletli yüzme yarışlarında büyük başarı gösteren GKV Özel İlkokulu öğrencisi Derin Özönel, farklı kategorilerde elde ettiği derecelerle dikkat çekti. Türkiye genelinde düzenlenen finallerde farklı kategorilerde iki ikincilik, bir üçüncülük elde eden Derin Özönel Paletli yüzme yarışmalarında yıl içerisinde gerçekleştirilen çeşitli yarışmalarda il birincilikleri de kazanmıştı. Türkiye finallerinden elde ettiği başarı ile Gazianteplilerin gurur kaynağı olan GKV Özel İlkokulu öğrencisi Derin Özönel'i kutlayan GKV Özel İlkokulu Müdürü Uğur Özeren , “Öğrencilerimizin fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyen spor, öğrencilerimizin yeni çevre edinmelerini ve sağlıklı olmalarının yanı sıra öz güvenlerinin de artmasını sağlamaktadır. Öğrencimiz Derin Özönel'i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.