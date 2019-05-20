GKV'li Dicle Su Sertpolat'ın yüzme başarısı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Dicle Su Sertpolat Okul Sporları tarafından düzenlenen Okullar Arası Yüzme Bölge Şampiyonasında 200 metre serbest stilde bölge dördüncüsü, 100 ve 400 metre serbest stilde bölge beşincisi oldu. Türkiye Şampiyonasında katılma hakkı kazanan Dicle Su Sertpolat'ı kutlayan okul müdürü Abdullah Dağlı, “Dicle Su Sertpolat küçük yaşlardan itibaren yüzme sporuyla ilgilenen ve bu güne kadar ulusal ve uluslararası dereceleri bulunan milli takım sporcusu. Kendisini kutluyor, Türkiye şampiyonasında daha iyi dereceler elde etmesini diliyorum” dedi.