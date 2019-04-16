GKV'li Diclesu Sertpolat Bulgaristan'da başarıyla döndü

Bulgaristan'ın Burgaz kentinde gerçekleştirilen Grand Prix Bourgas 2019 Yüzme Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden GKV Özel Okulları öğrencisi ve Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcusu Diclesu Sertpolat katıldığı yarışmalarda çeşitli dereceler elde etti. Başarılı sporcuyu kutlayan GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, “Bu bir başlangıç. Milli takım sporcusu öğrencimizin önümüzdeki süreçte daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz” dedi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Diclesu Sertpolat Bulgaristan'ın Burgaz kentinde 10-12 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Grand Prix Bourgas 2019 Yüzme Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etti. Şehitkamil Belediye Spor Kulübünün de lisanslı sporcusu olan Diclesu Sertpolat yaklaşık 500 sporcunun katıldığı şampiyonadan derecelerle dönmeyi başardı. Milli takım sporcusu da olan Diclesu Sertpolat şampiyonada 800 m serbest ve 200 metrede dördüncülük, 400 m serbest stilde ise beşincilik alarak ülkeye üç ayrı dereceyle döndü. Haziran ayında milli takım kampına katılacak olan Diclesu Sertpolat'ın önümüzdeki süreçte bir çok uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil edeceği ifade edildi. Diclesu Sertpolat'ın uzun yıllardır yüzme sporuyla ilgilendiğini ve sayısız şampiyonluk madalyaları sahibi olduğunu ifade eden GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, “Bu bir başlangıç. Milli takım sporcusu öğrencimizin önümüzdeki süreçte daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz” diye konuştu.