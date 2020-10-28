GKV'li Ece Koçak açtığı sergiyi Atatürk'e armağan etti

sınıf öğrencisi Ece Koçak ilk kişisel resim sergisini açtı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde açtığı resim sergisini Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e armağan eden Ece Koçak önümüzdeki süreçte bir birinden farklı konularda da sergi açacağını ifade etti.

Cumhuriyetin kuruluşunun 97.yıldönümünü birbirinden farklı etkinliklerle kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri cumhuriyet coşkusunu hafta boyunca etkinliklerle sürdürecek. Resim alanında önemli başarılara imza atan öğrencisi Ece Koçak'ta etkinlikler kapsamında ilk kişisel resim sergisi açtı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı anısına "Ata'ma Armağan" adılı serginin açılışında Covid-19 tedbirleri dikkate alınarak tören düzenlendi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Hayal Bazoğlu, idarecileri ve öğrencilerin katıldığı açılış töreninde Ece Koçak'ı ailesi de yalnız bırakmadı. Sergisinde yer alan eserler hakkında bilgileri açılış sonrası davetlilere eserlerinin başında veren genç ressam resim yapmayı çok sevdiğini ve önümüzdeki süreçte bir birinden farklı konularda resim sergileri açmayı planladığını ifade etti. Ece Koçak'ı kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki'de pandemi koşullarına rağmen eğitim öğretim alanında ki çalışmaların kurallara uyularak devam ettiğini, yetenekli öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi için her platformda gerekli desteğin verildiğini ifade etti. GKV Ortaokul Müdürü Seçil Güldemet'te öğrencisini kutlayarak başarılar diledi.