GKV'li filenin Gaziantep şampiyonlarına ödül

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları tarafından koordine edilen genç kızlar voleybol şampiyonasına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Genç Kızlar Voleybol Takımı bütün maçlarını kazanarak namağlup unvanla şampiyon olan ekip GKV Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir'le birlikte GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'u makamında ziyaret ederek mutluluklarını paylaştılar.

Genç Kızlar Voleybol Şampiyonasında karşılaştıkları bütün maçları set vermeden namağlup unvanla kazanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Kızlar Voleybol Takımı GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir şampiyonluk kupasıyla birlikte ziyaret ettikleri Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'la mutluluklarını paylaştılar.

Şampiyon ekibi kutlayan Ersoy sporun insan yaşamında ki önemine değinerek takım sporlarının birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmenin ve ekip ruhunun gelişmesi açısından da büyük önem taşıdığını ifade ederek spor yapan gençlerin akademik alanların yanı sıra yaşamın bütün safhalarında başarılı olduğuna dikkat çekti. Şampiyonluk kupasını GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'a armağan eden şampiyon ekip daha sonra GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan ve İsmet Tiryaki'nin yanı sıra GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir'i makamlarında ziyaret ederek şampiyonluk sevinçlerini paylaştılar. Şampiyonların ödüllendirildiği ziyaretlerin ardından şampiyon ekip okul ve sınıf arkadaşlarıyla da başarılarını paylaştı.

GKV'liler Bölge şampiyonasında Gaziantep'i temsil edecekler

Şampiyon olan Gaziantep Kolej Vakfı Genç Kızlar Voleybol Takımı bölge şampiyonalarında da Gaziantep'i temsil etme hakkı kazandı. GKV Özel Okulları Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Tarhan ve Voleybol Antrenörü Ali Bağcı başında olduğu şampiyon voleybol takımında Hatice Mislina Bozkurt, Belkız Eda Şanlı, Özge Özcan, Zerya Satıcı, Büşra Arslan, Ayşe Karakuşoğlu, Sezin Yaşar, Gülce Su Yoldaş, İrem Özçengel, Ceren Sığındı ve Sude Erdoğan görev alıyor.

Gaziantep şampiyonu olan takımın bölge şampiyonası için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü de açıklandı.