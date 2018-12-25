GKV'li Gözde Şekercioğlu'ndan “İç Sesin Senin Rehberin” söyleşisi

Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ve bir bankanın destekleriyle düzenlenen yarışmada Türkiye'nin en başarılı kadın girişimcileri arasında yer alan GKV'05 Gözde Şekercioğlu yaptığı konuşmasında mesleki bilgi birikimi ile hayallerini nasıl bir araya getirdiğini anlattı. Tasarım ve sosyal faydayı buluşturduğu, odağında etki oluşturmak olan sosyal

girişim çalışmalarına da değinen Şekercioğlu, “Çocukların temel haklarına kavuştuğu bir dünya vizyonu ile çalışmalar yürüten Önemsiyoruz Sosyal Girişimi, çocukların yaşamındaki değişim için ebeveynler ile birlikte çalışıyor. Ebeveyn çocuk bağını kuvvetlendirecek ürün ve hizmetler geliştiriyor. Kamu Kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları için tamamlayıcı bir hizmet sunuyor. Önemsiyoruz Sosyal Girişimi, Dernek ya da Vakıf'tan farklı bir tüzel kişiliğe sahip. Kar amacı güden ancak elde ettiği karı etki alanını genişletmek ve sosyal etkisini büyütmek için kullanmaktadır” şeklinde konuştu.

GKV'li gençlere sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirirken özellikle yapmaktan kaçınmaları gerekenler konusunda da bilgiler veren Şekercioğlu'na program sonunda GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir tarafından hediye takdim edildi.