GKV'li mezunların anlamlı buluşması

Başkan Tahir Uçkun, geçmiş dönem mezunlarıyla bir araya gelmenin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

GATİK Tenis Kulübü'nde düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde GKV Mezunları Derneği (GKVMD) üyeleri bir araya geldi. Geceye onur konukları olarak davet edilen GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki ve kurumun yöneticileri de mezunlarla sohbet ederek geçmiş dönem anılarını tazeledi.

GKV Mezunları Derneği (GKVMD) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Uçkun, geçmiş dönem mezunlarıyla sürekli bir araya gelerek Anadolu'nun eğitim çınarı olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının daima yanında olduklarını ifade ederek, “1963 yılında kurulan ve bugün 59. Kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Gaziantep Kolej Vakfı'nın bu günlere gelmesinde büyük emekleri geçen başta GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nüket Ersoy ve Celal Ersoy olmak üzere, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizler bu kurumda eğitim aldık ve bu gün mezunlarımız Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinde insanlığa hizmet etmekte. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması yönünde hepimiz birer nefer gibi çalışıyoruz. Bu tür etkinliklerle geçmiş dönem mezunlarımızla bir araya gelerek bir yandan anılarımızı tazelerken diğer yandan mezun olduğumuz okulumuza nasıl yardımcı olabiliriz, neler yapabiliriz gibi konuları da konuşma şansımız oluyor. Önümüzdeki süreçte de etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.

GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki de 1963 yılından bu yana Gaziantep Kolej Vakfı'nın ülke için önemli kazanımlara imza attığını, mezunlarla bir araya gelmenin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade ederek organizasyonu gerçekleştiren GKV Mezunları Derneği (GKVMD) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Uçkun ve yönetim kuruluna teşekkür etti.