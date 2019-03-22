GKV'li minik kitap kurtları kütüphanede

Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında okul kütüphanesini ziyaret ederek Kütüphane Müdürü Duygu Duygulu Dardağan'dan çeşitli bilgiler aldılar. Minik öğrenciler okulun modern modern ve zengin kütüphanesinin kendileri için büyük önem taşıdığını da ifade ettiler.

55. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında GKV Özel Anaokulu öğrencileri okul kütüphanesini ziyaret ederek kütüphanenin bölümleri ve kitapları adeta mercek altına aldı. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ziyarette öğrenciler GKV Özel Okullarının modern kütüphanesini incelerken GKV Özel Okulları Kütüphane Sorumlusu Duygu Duygulu Dardağan'dan çeşitli bilgiler aldılar. Kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren başladığına dikkat çeken GKV Özel Okulları Kütüphane Sorumlusu Duygu Duygulu Dardağan, “Çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığını geliştirmek ve yaşamlarında ki devamlılığını arttırmak için kurum olarak çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bugün anaokulu öğrencilerimizi ağırlıyoruz. GKV Özel Okulları Kütüphanesi sahip olduğu eserler ve modern yapısıyla Türkiye'nin sayılı okul kütüphaneleri arasında yer alıyor ve her gün gerek kurumumuz öğrencileri gerekse farklı okullardan gelen öğrenciler kütüphanemizden istifade ediyor. Minik öğrencilerimize kütüphanemizin genel yapısı ve kütüphanede uyulması gereken kurallarla ilgili bilgiler verdik. Erken yaşlarda kütüphane ile tanışan çocuklar gelecekte kendini rahatça ifade edebilen öz güveni yüksek bireyler olmaları fikriyle kütüphanemizi ziyaret eden anaokulu öğrencilerimiz çocuk kitaplarını inceleyerek masallarla dolu bir gün geçirdi. Etkinliğin sonunda minik öğrencilere çeşitli hediyeler ve kitap ayraçları hediye ettik. Haftayla ilgili kutlamalarımız farklı etkinliklerle devam edecektir” diye konuştu.