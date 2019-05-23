GKV'li minik öğrencilerden modelaj sergisi

Görsel Sanatlar Öğretmeni Serpil Ertem'in rehberliğinde hazırlanan sergide öğrencilerin eserlerine yer verildi.

2018-2019 eğitim yılı, yıl sonu etkinlikleri kapsamında bir birinden güzel faaliyete imza atan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri bu kez de açılışını gerçekleştirdikleri modelaj sergisiyle gündeme damgalarını vurdu. Görsel Sanatlar Öğretmeni Serpil Ertem'in rehberliğinde hazırlanan serginin açılışını Akademik Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, Liseler Müdürü Mehtap Özdemir, Ortaokul ve İlkokul Müdürü Abdullah Dağlı, Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, Görsel Sanatlar Zümresi öğretmenleriyle öğrenciler gerçekleştirdi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul Müdürü Abdullah Dağlı emeklerinden dolayı Görsel Sanatlar Öğretmeni Serpil Ertem'i ve öğrencileri kutlarken dönem sonu sergi ve diğer etkinliklerin devam edeceğini de ifade etti.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Serpil Ertem ise sergiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, ‘'Öğrencilerimizin hayallerini geliştirici potansiyelleri ile birleştirerek, yarın için umutlarını bugün için duygularını yansıttılar. Öğrencilerimizin bu alanlarda ki yeteneklerinin gelişimi için her zaman destek olacağız” dedi.

Eserlerini sergileyen öğrenciler, ‘'Önce tasarladık, sonra yoğurduk, şekillendirip renklendirdik. Çamura hayallerimizi verdik, yoğrulduk, eğlendik. Bu çalışmada özgür olduğumuzu hissettik‘' dediler. Serginin ismini kendilerinin belirlediğini de ifade eden öğrenciler, “Büyük emekler verdiğimiz bu serginin adını "Hayallerimiz, çocukluğumuzun düşleri ile yoğruldu, bize düş, size eser oldu" olarak belirledik'' diye konuştu.

Serginin hafta boyunca açık kalacağı da açıklandı.