GKV'li minik ressamlar ödüllendirildi

Uluslararası Çocuk Resimleri yarışmasına katılan Özel Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu öğrencileri altın ve gümüş kategorilerinde çeşitli ödüller kazandılar. Düzenlenen törenle başarılı öğrencilerin ödüllerini GKV Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenad Onan ve Anaokulu Müdürü Selda Özdemir takdim etti.

Gaziantep Mizyal Galeri Sanat Müzesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Çocuk Resimleri “ yarışmasına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinden İbrahim Yakup Kızılhan, Zeynep Feryal Yıldırım, Kerim Kördeve, Işıl Özsert, Çınar Bozdoğan altın ve gümüş kategorilerinde ödül kazandılar. Ödüllerini GKV Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenad Onan ve Anaokulu Müdürü Selda Özdemir'den alan öğrenciler mutluluklarını öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları ve aileleriyle paylaştı. Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda geliştirildiğine dikkat çeken Okul Müdürü Talya Serenad Onan “Gaziantep Mizyal Galeri Sanat Müzesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Çocuk Resimleri “ yarışmasına katılan öğrencilerimiz elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırmıştır. Öğrencilerimizi kutluyor başarılarının devamını diliyoruz. Öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmek ve onların sanat dünyasında da önemli başarılar elde etmesini sağlamak için kurum olarak gerekli her türlü desteği veriyoruz. Başarıda emeği geçen görsel sanatlar öğretmenlerimiz Emine Korkmaz, Ayşe Şeyma Arslantaş ve Melek Kaman'a teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de hangi alanda olursa olsun vermeye devam edeceğiz” dedi.