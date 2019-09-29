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GKV'li minikler anaokulu çadır kampında

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri Geleneksel Anaokulu Çadır Kampında buluşarak doğal yaşamla buluşmanın keyfini çıkardı.

Bir birinden farklı etkinliklerin gerçekleştirildiği kampta öğrenciler gönüllerince eğlenirken doğal yaşamı da keşfetmenin keyfini yaşadılar.


2019-2020 eğitim öğretim yılına birçok yenilikle başlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları sosyal ve kültürel alanlarda ki etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen Geleneksel Anaokulu Çadır Kampı öğrenciler ve velileri tarafından büyük ilgi görürken gece boyunca ateş etrafında müzik öğretmenleri ile çocuk şarkıları söyleyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ile açık havada dans etmenin, sıcak çikolata eşliğinde açık hava film kuşağı kapsamında sevdikleri animasyon filmleri izlemenin mutluluğunu yaşadı. Etkinliklerin önümüzde ki süreçte de devam edeceğini ifade eden GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen bulut kamp geleneğinin gerek öğrenciler için gerekse velileri için yeni deneyimlerin yaşandığı ve kazanımların elde edildiği önemli etkinlikler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

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