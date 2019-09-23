GKV'li minikler hoş geldin partisinde buluştu

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘Okuluna Hoş Geldin' partisi bu yıl da anaokulu öğrencilerinin okula uyum sürecini başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından düzenlendi.

Eğitim hayatlarına Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulunda ‘merhaba' diyen anaokulu öğrencileri düzenlenen ‘Okuluna Hoş Geldin' partisinde yeni öğretmenleri ve arkadaşlarıyla kaynaşma fırsatı buldu. Minik GKV'lilerin okula alışma dönemlerini başarıyla tamamlamalarının ardından düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Anaokulu oyun alanında düzenlenen partide öğrenciler, okulun ilk haftalarında öğrendikleri okul şarkılarını Müzik öğretmenleri eşliğinde coşku içinde seslendirdi.

Öğrencilerin ilk iki haftayı başarıyla geçirdiklerini ve uyum süreçlerinin olumlu sonuçlandığını ifade eden GKV Özel Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut “Okul öncesi eğitim elbette öğrencilerimizin gelecek yaşamlarını olumlu etkileyecek eğitim sürecindeki en önemli basamak. Bu yıl ilk kez okula başlayan öğrencilerimiz 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk haftalarını başarıyla geride bıraktılar. Düzenlediğimiz etkinlikle bütün öğrencilerimizi bir araya getirerek kaynaşmalarını, öğretmenleriyle birlikte eğlenmelerini sağladık. Bundan sonraki süreçte de önemli projelere imza atmaya hazırlanıyoruz” dedi.