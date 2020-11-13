GKV'li miniklerin Atatürk resim sergisine büyük ilgi

Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri kuru boya tekniğiyle yaptıkları resimleri ve oluşturdukları Atatürk konulu albümleri bir sergide topladı. Atatürk konulu resim sergisi büyük ilgi görürken serginin 20 Kasım 2020 tarihine kadar açık kalacağı da bildirildi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri tarafından kuru boya tekniğiyle yapılan 60 adet resimden oluşan Atatürk konulu resim sergisi büyük ilgi görüyor. GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt, GKV Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan, Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanı Hayal Bazoğlu, Görsel Sanatlar Öğretmeni Emine Korkmaz ile öğretmen ve öğrenciler tarafından açılışı gerçekleştirilen resim sergisinde Atatürk'ün hayatından çeşitli kesitlerin yer aldığı resimler yer alıyor. 20 Kasım 2020 tarihine kadar sanatseverlerin ziyareti için açık kalacak olan sergiye büyük ilgi gösterildiği ifade edildi. Çocukların kendilerini ifade edebilmelerinde resim sanatının büyük önem taşıdığını ifade eden GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt “Anaokulu ilkokul hazırlık 6 yaş öğrencilerimizin görsel sanatlar derslerinde yaptıkları Atatürk konulu sergimizin açılışını yaptık. Diğer taraftan öğrencilerimizle birlikte Atatürk konulu albümler oluşturduk. Resim sanatı çocukların kendilerini ifade edebilmelerinde önemli rol oynuyor. Diğer taraftan resim sanatına yönelik yetenekli çocukların tespiti açısından da büyük önem taşıyor. Görsel sanatlar öğretmenimiz Emine Korkmaz'ın rehberliğinde açılışı gerçekleştirilen sergimiz 20 Kasım'a kadar ziyarete açık kalacak” diye konuştu.